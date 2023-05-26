玉山盃／身材單薄像風箏 鍾亦恩用邱子愷教的變速球奪勝

玉山盃青棒賽台中市隊今天敗部與花蓮縣隊交手，台中市隊高一投手鍾亦恩先發4局無失分，率隊以4比0拿勝。鍾亦恩向教練邱子愷學拿手變速球，邱子愷稱讚他投球大膽、進步多。

112年玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，台中市隊昨天不敵新北市隊、落入敗部，今天與花蓮縣隊交手，沒有退路。

台中市隊派出左投鍾亦恩先發，總計投4局被敲2支安打，投出3次三振、1次四壞保送、無失分，好投壓制。

台中市隊1局下靠著呂承諺適時安打先馳得點，2局下再靠著接連安打、保送、高飛犧牲打攻下2分，6局下邱乙正安打，多添1分保險分，拿勝保住生機。

鍾亦恩雖然才高一，但關鍵時刻登板展現大將之風，總教練蔡青峰表示，因為學校牛棚整修，球員有段時間沒能投球，出發前兩天才到興大附農借球場練球，昨天與新北市隊比賽讓鍾亦恩登板投1人次適應投手丘，今天先發表現很好。

鍾亦恩自評表現不錯，變化球和直球的球威都有投出來，過去雖然有投變速球，但投得不好，向邱子愷挖寶學變速球，多了一種球路與打者對決。鍾亦恩表示，從邱子愷身上學到很多，「無論變化球的控球、心態都有成長」。

鍾亦恩目前最快球速約138公里，控球不錯但身材稍嫌單薄，身高182公分體重才60公斤出頭，邱子愷笑說：「你們不覺得他很像風箏嗎？感覺風一吹就會被吹走。」

邱子愷表示，這一年來看到鍾亦恩的進步，神經大條、投球大膽，除了曲球外，也有親授OK握法的變速球，增加鍾亦恩的球路。