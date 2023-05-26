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中職／哩賀！羅力回來了 悍將先在飯店房間布置小驚喜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天清晨回到台灣，參加「L39end:The One and Only」主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天清晨回到台灣，參加「L39end:The One and Only」主題日。圖／富邦悍將隊提供

「哩賀」回來了！富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天清晨回到台灣，準備參與27、28日在新莊棒球場進行的「L39end:The One and Only」主題日，悍將球團為羅力準備驚喜，將本次為羅力專屬設計的商品及小禮物，布置在羅力入住的房間，讓羅力十分開心。

羅力今天將先於飯店休息，27日再次以球員身分的方式登錄一軍，並擔任賽事先發投手，出戰味全龍隊，投1打席，象徵式啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土球員名額登錄的外籍球員。

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天清晨回到台灣，悍將球團為羅力準備驚喜，將本次為羅力專屬設計的商品及小禮物，布置在羅力入住的房間。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天清晨回到台灣，悍將球團為羅力準備驚喜，將本次為羅力專屬設計的商品及小禮物，布置在羅力入住的房間。圖／富邦悍將隊提供

活動第二天，羅力將在28日擔任開球嘉賓，當天賽前也會進行羅力背號紀念展示裝置揭幕儀式。

球團在「L39end」主題日場外也安排眾多與羅力有關的活動攤位，包括「踏上征途」、「勇往直前」、「勝利擊掌」、「光榮永在」等關卡，只要完成闖關，即可獲得羅力傳奇金屬書籤一份，分別為27日「榮耀金」、28日「雋永銀」，27日賽後及28日賽前均舉辦「羅力榮耀簽名會」，讓球迷再次與羅力近距離見面。

羅力 富邦悍將 味全龍

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