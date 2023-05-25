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中職／先坐板凳再扮大功臣 蘇智傑得知獲選MVP嚇一跳
統一獅隊重砲蘇智傑今天先坐板凳，7局上代打建功，面對樂天桃猿隊中繼投手許峻暘，揮出兩分打點三壘打，幫助獅隊拉大成3分領先，終場以9：4獲勝，兩隊上半季排名並列榜首；蘇智傑賽後得知獲選單場MVP有點訝異，很客氣說：「給錯了吧，前面大家都打得不錯。」
獅、猿本季出賽35場，戰績都是19勝1和15敗，獅隊總教練林岳平考量蘇智傑頻繁出賽，今天未排進先發名單，直到7局上找到大好機會代打，他面對許峻暘第一球就打向右外野，拚命衝上三壘，形成關鍵一擊。
蘇智傑說：「一直在場邊做準備，7局上已經準備好了，看到想要的球就積極攻擊。」
他表示，頻繁上場多少會疲勞，藉機休息一下也好，這不是什麼壞事，從結果看來是好的，現在每場比賽都很重要。
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