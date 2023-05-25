中職／范國宸三壘打悍將絕地逆轉 賞呂彥青救援失敗

中信兄弟隊投手鄭凱文今天投出一場8局失3分的優質先發，精簡用球數還追平一項大前輩林文城的紀錄，然而富邦悍將隊在9局上猛攻2分逆轉，讓呂彥青吞下本季首次救援失敗，最終悍將以5：4贏球，終止兄弟的3連勝。

鄭凱文今天一共被敲出8支安打，丟掉3分，不過兄弟打線讓鄭凱文不用擔心，1局下就靠2支安打、2次四壞保送加上1次高飛犧牲打，攻下2分；3局上被追平後，4局下黃韋盛、李聖裕、高宇杰連3支安打攻下1分，再靠暴投跑回第2分。

鄭凱文今天用球數精簡，然而投完8局後被換下場，當時已達76球，若要再抓3個出局數，應無法在2球內搞定，而中職史上單場完投最少用球數是1995年4月7日陳義信的78球9局完投完封。

而單純以投完8局的成績來看，鄭凱文只用76球是近26年以來的新低，史上投完8局最少用球數是1997年6月18日興農牛隊洋將鐵砂掌僅用72球，次多則是1991年4月12日兄弟象隊林文城的76球投完8局。

只不過兄弟終結者呂彥青在9局上登板，1出局後被范國宸敲出三壘安打，悍將代打的高國麟敲出左外野線邊二壘安打，扳平比數，接著姚冠瑋也敲出安打，悍將1出局、一三壘有人，辛元旭代打敲出高飛犧牲打取得超前分。

隨著曾峻岳守住最後9局下半，辛元旭敲回這分成為勝利打點，蔡佳諺全場3安有2支二壘打，跑回2分。

這是富邦悍將隊本季第1次在第9局演出絕地逆轉秀，聯盟本季第2次，前1次悍將是被逆轉的一方，5月3日在1：0領先下被樂天桃猿隊廖健富敲出再見2分砲。