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中職／蘇智傑代打三壘打立大功 獅隊追平猿隊並列榜首

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
蘇智傑7局上賣力衝上三壘，形成兩分打點三壘打。圖／統一獅隊提供
蘇智傑7局上賣力衝上三壘，形成兩分打點三壘打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊作客桃園球場，3連戰前兩戰壓制樂天桃猿隊，今天又以9：4獲勝，也讓猿隊吞下4連敗，兩隊戰績都是19勝1和15敗，上半季排名並列榜首；獅隊重砲蘇智傑7局上代打建功，揮出關鍵三壘打攻下兩分打點，獲選單場MVP。

獅隊面對洋投威達爾，首局就展開猛烈攻勢，開路先鋒李丞齡安打，陳重廷雙殺打，但在2出局後，陳傑憲二壘打、胡金龍安打攻下第1分，陳鏞基二壘打再下一城，接著林安可轟出中外野兩分砲，拉大到4：0領先。

林安可這記中外野深遠飛球，猿隊中外野手成晉在全壘打牆前跳起來，小白球剛好打到他的手套彈出去；林安可本季第8轟出爐，原本和味全龍隊劉基鴻並列領先局面，變成獨居榜首。

獅隊洋投布雷克首局讓猿隊3上3下，2局下藍寅倫安打、林泓育二壘打攻下1分，5局下余德龍轟出左外野陽春砲，本季首安、近3季首轟出爐，猿隊追成2：4。

布雷克先發5局失兩分退場，施子謙6局下守不住領先局面，被林泓育安打、郭嚴文二壘打，加上馮健庭高飛犧牲打，自己又出現暴投，失兩分讓猿隊追平戰局。

獅隊7局上攻勢再起，林安可、林岱安連獲保送，林靖凱揮出二壘滾地球，楊晉豪接球失誤失1分；猿隊換上第二任投手許峻暘，被代打蘇智傑揮出兩分打點三壘打，獅隊又以7：4超前。

8局上，胡金龍安打後，靠陳鏞基犧牲觸擊、林安可一壘滾地球推進三壘，接著許峻暘出現犯規動作，讓胡金龍跑回獅隊第8分。

獅隊9局上又有攻勢，林祖傑安打、林靖凱犧牲觸擊，加上范柏絜投手犯規、林子豪高飛犧牲打再下一城，終場以5分之差獲勝。

獅隊最近5戰搶下4勝、對戰猿隊5勝3敗，施子謙中繼1局失兩分，幸運奪下本季首勝；威達爾先發6.1局，失7分（4分自責）吞敗，戰績掉到5勝4敗。

林安可 胡金龍

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