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中職／龍隊為何很恐怖？林岳平點出打擊有破壞性之處
中職上半季賽事己經過半，樂天桃猿隊19勝1和14敗暫居榜首，統一獅隊只落後1場勝差，戰況隨時可能出現變化，獅隊總教練林岳平點名味全龍隊也不好惹，他說：「味全很恐怖。」
上半季和去年相較，各隊差距不是很大，龍隊、中信兄弟隊落後猿隊3場勝差，排名墊底的富邦悍將隊也只落後5.5場，恐怕要拚到最後一刻，才會產生季冠軍。
龍隊目前排名第3，團隊防禦率4.10、打擊率2成51雖非5隊最出色，但盜壘成功32次大幅領先 ，上壘率3成30也只後猿隊的3成41。
林岳平表示，龍隊攻勢很好，除了上壘率高，重要球的擊球率也高，可以產生很多得分機會。
各隊目前出賽34到36場，就連悍將淘汰指數仍是21，上半季變化難料，林岳平說：「3、4名球隊也有機會，這樣才會好看。」
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