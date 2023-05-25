中職／林岳平想盡辦法拉下猿隊 本季首次單周4洋投全上

統一獅隊作客桃園球場，昨天對樂天桃猿隊3連戰首戰獲勝後，把落後的勝差逼近到1場，今天第2戰有機會並列上半季榜首，獅隊總教練林岳平執行單周4洋投計畫，全力爭取勝場。

羅昂昨天先發8局無失分、無關勝敗，獅隊打到延長11局以3：1獲勝，今天第2戰由布雷克把關，明天第3戰交給克維斯，後天轉戰台中洲際球場對中信兄弟隊之戰，輪到勝騎士登板。

這是獅隊本季首次單周動用4名洋投應戰，林岳平強調不是因為賽事關鍵，而是「剛好只打4場」，布雷克今天投完後先下二軍，跳過下周先發，下下周就可重返一軍再登板。

林岳平表示，昨天擊敗猿隊很重要，萬一輸球會打得更辛苦，希望全隊所有球員能把「對球隊貢獻」的企圖發揮出來。

羅昂本季出賽8場，每場至少投滿6局，全是優質先發，戰績3勝3敗、防禦率1.73，林岳平認為他相當穩定，布雷克今天投完後，先到二軍調適休息，下下周重返一軍會更好。

猿隊目前19勝1和14敗、獅隊18勝1和15敗，一旦獅隊今天贏球，兩隊戰績將會完全相同。