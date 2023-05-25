中職／張聖豪在兄弟沒機會 轉戰獅隊上一軍創難得紀錄

統一獅隊23歲捕手張聖豪昨天登上一軍，幸運締造難得紀錄，成為中職開打34年來，第1千位在一軍出賽的本土球員，今天在桃園球場對樂天桃猿隊賽前談到此事，笑說：「很特別，歷史留名。」

張聖豪在2019年中職選秀會第4輪被中信兄弟隊挑中，隔年展開二軍賽事，待了3個球季未有機會上一軍，今年改披獅隊球衣，昨天首次登錄一軍就獲得出賽機會，對猿隊8局上代打， 揮出二壘滾地球出局。

張聖豪表示，本來不知自己是史上第1千人，打完退場才被隊友告知。

昨天突然被叫上一軍，張聖豪當然很興奮，家人也在台東老家收看電視轉播，他說：「未和爸媽講上一軍的事，怕自己沒有上場，他們會擔心，後來爸爸要我好好加油，保持平常心、做好自己。」

張聖豪從兄弟跳槽獅隊，很快適應環境、進入球隊運作，上一軍前在二軍打了17場比賽，打擊率達3成57；他表示，待在任何球隊都一樣，重點是好好執行教練要求的東西，做好自己該做的事就對了。