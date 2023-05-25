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玉山盃／新北市教頭換蔡明堂有原因 風格是有危機就換投

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊先發投手徐翔聖投3.1局被敲3支安打另有4次三振，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影
112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊先發投手徐翔聖投3.1局被敲3支安打另有4次三振，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影

112學年度玉山盃青棒賽今天開打，新北市隊挑戰三連霸之路，在「蔡董」蔡明堂率隊下，以1：0擊敗台中市隊踏出第一步，展現「有危機、就換投」的蔡明堂帶隊風格，背後有深厚投手陣容作為本錢。

新北市隊今天首局就靠第4棒曾偉喆適時敲安先馳得點，然而接下來分數一路卡關，全場敲出7支安打就只得這1分，總教練蔡明堂表示：「一開始得分後，球員就有些鬆懈，加上2次跑壘的失誤，如果沒有後續有可能再得分。」

好在先發投手徐翔聖投3.1局被敲3支安打另有4次三振，沒有掉分，加上張峻瑋中繼1.2局3K、林盛恩後援2局4K，聯手完封對手。

112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊投手張峻瑋中繼1.2局3K，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影
112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊投手張峻瑋中繼1.2局3K，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影

其中張峻瑋在6局上續投被敲三壘安打後立刻換人，蔡明堂表示：「我帶球隊比較不同，短期賽事一點失誤可能就有不同，如果落入敗部休息的時間也會比較少，所以有一點危機就要換投，主要也是因為投手陣容相較其他球隊是整齊的。」

新北市隊由於先前在王貞治盃奪冠，總教練從周宗志換成蔡明堂再次「回鍋」，選手也不能使用同批陣容，這次玉山盃由16名穀保家商球員及4名鶯歌工商球員組成聯隊，集訓約3周時間，進行磨合、調整，目標是拿下三連霸。

112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊投手林盛恩後援2局4K，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影
112學年度玉山盃青棒賽開打，新北市隊投手林盛恩後援2局4K，沒有掉分。記者蘇志畬／攝影

玉山盃 穀保家商

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