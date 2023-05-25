中職／陳子豪二軍搞笑扮演大哥「給過嗎？」 網：撞臉張菲

中信兄弟隊重砲陳子豪開季表現不佳，日前被下放二軍調整。他今天在個人IG貼出一張搞笑裝扮照片，球迷直言根本是福來喜。

陳子豪PO出搞笑照片並寫下，「大哥就要有大哥的樣子，給過嗎？」球迷見到後紛紛留言表示，「還以為是阿福」、「其實是福來(豪)」、「第三個洋砲」、「不是張菲嗎」、「達叔...」。

陳子豪今年陷入大低潮，一軍打擊率僅1成02。他4月底下二軍，5月6日升回一軍，不過他只待7天又下二軍，總教練彭政閔當時表示：「子豪今年狀況不太好，在這邊不能比賽也不好。」

陳子豪近5戰獲得7次保送，12打數4安打，包含1發全壘打。