玉山盃／林盛恩急救援新北收首勝 飆154公里想更好

112學年度玉山盃全國青棒賽今天開打，新北市隊首戰靠著林盛恩登板救援，火球壓制台中市隊，保住1：0的勝利，飆速154公里追平個人最快球速紀錄，林盛恩繼續朝155公里目標邁進。

新北市隊今天首局就展開攻勢，開路先鋒邱鑫敲安，再靠犧牲短打站上二壘，此時第4棒曾偉喆適時敲安先馳得點。

然而6局上台中市隊有著絕佳得分機會，首名打者張皓崴敲出三壘安打，新北市隊立刻換下中繼投手張峻瑋，由林盛恩上場，他也連續飆出2次三振，再讓對手敲出滾地球出局，成功「拆彈」。

7局上林盛恩續投製造三上三下，總計後援2局未被敲安、無失分，有4次三振，投球數30顆，現場記分板顯示最快球速154公里，球探也測到95哩（約153公里）的球速。

林盛恩表示，這次玉山盃前兩場比賽，教練安排自己在後段局數待命，雖然上場就要面對危機，但感覺上沒有太大問題，「最近調整得都還不錯，球速、控球都是，就照指示的配球去投。」

林盛恩今年在東岸聯盟賽事飆出154公里，今天再現此球速，不過從高二開始一直以155公里為目標卻仍未突破，林盛恩也說：「是卡了有點久，但也沒有說一定要追求球速，只要可以就去破。」

高三的林盛恩今年即將畢業，要在玉山盃留下美好回憶，目標當然是冠軍，不過他也說：「還是先一場一場來，先不去想太遠，幫助球隊，把自己能做的做好，就能夠贏球。」