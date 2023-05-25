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日職／日媒稱山川穗高若被起訴將被解約 西武想交易補強打線

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穗高恐遭西武解約。 報系資料照
山川穗高恐遭西武解約。 報系資料照

西武獅重砲山川穗高近日捲入性侵案件，據日本媒體「日刊體育」報導，如果他被起訴，西武球團將和他解約；就算沒被起訴，西武也將禁賽他一整季。

山川穗高爆出醜聞後，西武馬上將他被下放二軍，在那之後10場比賽，西武場均只能攻下2.4分，戰績3勝6敗1和，讓監督松井稼頭央傷透腦筋。

該報導指出，西武可能趕緊尋找新洋砲，取代打擊率只有1成83的洋砲培頓（Mark Payton）。另外交易也是補強戰力選項，可能拿投手換取打者，巨人隊若林晃弘、石川慎吾及老將中島宏之都是人選之一。

原養樂多主戰游擊手西浦直亨是另一位人選，由於21歲的長岡秀樹近年崛起，西浦直亨只能待在二軍，他本季在二軍打擊率有3成20。該報導認為，交易最快會在交流戰開打前完成。

另外據報導，山川穗高案子23日已移交警視廳麻布警察署，警方決定將起訴決定權交給檢方，如果他有明確的悔過態度，包括與受害人取得和解，則有可能緩起訴。然而不論起與否，他均無法在今年球季於一軍上場。

西武 山川穗高

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