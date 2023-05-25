快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

棒球／關鍵安打攻下勝利打點 陽岱鋼成搖椅贏球大功臣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
36歲旅美老將陽岱鋼再展氣勢，今天對蘭卡斯特巡迴表演者隊3打數1安打，攻下3分打點。截圖自台灣野球日誌
36歲旅美老將陽岱鋼再展氣勢，今天對蘭卡斯特巡迴表演者隊3打數1安打，攻下3分打點。截圖自台灣野球日誌

36歲旅美老將陽岱鋼再展氣勢，今天對蘭卡斯特巡迴表演者隊3打數1安打，攻下3分打點，成為高點搖椅隊6：1獲勝大功臣，在主場2連戰全勝。

昨天2連戰首戰，陽岱鋼未上場，兩隊今天再度交手，他擔任先發左外野手、打第8棒；搖椅隊打完前5局0：1落後，6局下先靠威爾（Zander Wiel）二壘打追平比數，接著一出局滿壘時，陽岱鋼揮出左外野方向安打，攻下兩分打點，幫助球隊3：1超前。

搖椅隊8局下攻勢再起，葛羅喬恩（Ryan Grotjohn）三壘打攻下兩分，陽岱鋼揮出中外野高飛犧牲打，攻下全隊第6分，搖椅隊終場以5分之差獲勝。

陽岱鋼連續兩年在美國獨立聯盟打球，今年效力大西洋聯盟搖椅隊，目前出賽22場，合計68次打數揮出12支安打，包括全壘打、二壘打各1支，攻下10分打點，打擊率1成76。

陽岱鋼

延伸閱讀

MLB／雙城杜蘭速球3位數起跳 104.6英里創本季最快紀錄

MiLB／隊友鄭宗哲繳雙安支援 陳柏毓5局失1分奪本季首勝

台塑石化王國大功臣李志村辭世 王永慶招募首批入職大學生

MLB／家有大谷鐵粉 柯瑞亞敲二壘打感覺要被妹妹討厭了

相關新聞

美職／關鍵安打攻下勝利打點 陽岱鋼成搖椅贏球大功臣

36歲旅美老將陽岱鋼再展氣勢，今天對蘭卡斯特巡迴表演者隊3打數1安打，攻下3分打點，成為高點搖椅隊6：1獲勝大功臣，在主...

中職／延長賽一棒當功臣 林安可懊惱：怎麼不早點打

統一獅隊林安可在延長賽11局上的陽春砲，讓今晚在桃園棒球場的獅猿戰避免夜長夢多，獅隊最終以3：1擊敗樂天桃猿隊，不過時間...

中職／又是陽春砲…林安可延長賽開轟 獅擒猿勝差剩1

桃園棒球場賽前因雨延遲近1小時開戰，統一獅隊羅昂先發8局無失分、樂天桃猿隊雷法7.2局失1分，都無關勝敗，9局下的「小文...

中職／聯盟第1000名本土球員是他 獅隊捕手張聖豪留名

統一獅隊今天將張聖豪登錄一軍，也讓他在歷史上留名，對樂天桃猿隊之戰，張聖豪在8局上代打上陣，這是他的生涯初登場，成為中職...

中職／打完跨日喘口氣 洲際龍象戰因雨延賽

才剛打完跨日大戰的味全龍隊與中信兄弟隊，獲得一天喘息，今天原訂在台中洲際棒球場續戰，但因雨勢關係場地不佳，宣告延賽，將改...

中職／「一球郭」再現 郭嚴文連100打席無保送嚇到總仔

樂天桃猿隊「一球郭」再現，郭嚴文開季至今出賽25場，打擊率3成13，但上壘率3成10比打擊率還低，原因出賽至今100打席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦