棒球／關鍵安打攻下勝利打點 陽岱鋼成搖椅贏球大功臣

36歲旅美老將陽岱鋼再展氣勢，今天對蘭卡斯特巡迴表演者隊3打數1安打，攻下3分打點，成為高點搖椅隊6：1獲勝大功臣，在主場2連戰全勝。

昨天2連戰首戰，陽岱鋼未上場，兩隊今天再度交手，他擔任先發左外野手、打第8棒；搖椅隊打完前5局0：1落後，6局下先靠威爾（Zander Wiel）二壘打追平比數，接著一出局滿壘時，陽岱鋼揮出左外野方向安打，攻下兩分打點，幫助球隊3：1超前。

搖椅隊8局下攻勢再起，葛羅喬恩（Ryan Grotjohn）三壘打攻下兩分，陽岱鋼揮出中外野高飛犧牲打，攻下全隊第6分，搖椅隊終場以5分之差獲勝。

陽岱鋼連續兩年在美國獨立聯盟打球，今年效力大西洋聯盟搖椅隊，目前出賽22場，合計68次打數揮出12支安打，包括全壘打、二壘打各1支，攻下10分打點，打擊率1成76。