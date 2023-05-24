中職／延長賽一棒當功臣 林安可懊惱：怎麼不早點打

統一獅隊林安可在延長賽11局上的陽春砲，讓今晚在桃園棒球場的獅猿戰避免夜長夢多，獅隊最終以3：1擊敗樂天桃猿隊，不過時間已經超過晚上11點，林安可也懊惱「怎麼不早點打出來」。

今天賽事因雨延後到7點25分才開打，因獅隊羅昂先發8局無失分、猿隊雷法7.2局失1分，形成節奏明快的投手戰，然而9局下因獅隊終結者陳韻文救援失敗，比賽以1：1進入延長賽，到11局打完才分出勝負，結束時間11點12分。

獅隊總教練林岳平解釋，沒有讓羅昂續拚完封，考量的是用球數近百，加上1分差比賽由守護神上場，「雖然韻文救援失敗，不過投手群都有撐到最後。」

羅昂今天投97球退場，今年先發用球數未曾破百，林岳平指出，會看投球節奏去考量，不希望過度使用羅昂，「他也有年紀，今天詢問續投第8局時，他就反映有點累了。」

前4打席繳白卷的林安可在延長賽終於掌握機會開轟，他說：「只覺得為什麼不早點打，前面有機會都沒把握住，太急了。」

這是林安可本季第7轟，全部都是陽春砲，他自認心態面對壘上有人、沒人都一樣，「只是沒掌握好，前4打席就是打到壞球，不知道自己在幹嘛。」

林安可7轟追平味全龍隊劉基鴻並列聯盟第一，逐步找回遺失的長打力，林安可說：「去年是跟傷勢在比賽，希望今年可以好好發揮。」