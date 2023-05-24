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中職／又是陽春砲…林安可延長賽開轟 獅擒猿勝差剩1

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊林安可延長賽11局上轟出陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可延長賽11局上轟出陽春砲。圖／統一獅隊提供

桃園棒球場賽前因雨延遲近1小時開戰，統一獅隊羅昂先發8局無失分、樂天桃猿隊雷法7.2局失1分，都無關勝敗，9局下的「小文劇場」讓比賽回到原點，打出本季第6場延長賽，轟出本季第7發陽春砲的林安可為獅隊討回勝利，以3：1贏球，暫居首位的猿隊吞下3連敗後與獅隊剩1場勝差。

獅隊先發投手羅昂則是在2局上就被藍寅倫敲出二壘安打，只不過接下來一路投完8局，僅再被敲出1安打，沒有掉分，防禦率下修到1.73，另有5次三振、2次四壞保送。

猿隊先發投手雷法以111球投完7.2局，用球數、局數都創下生涯新高，被敲3支安打，另有6次三振、4次四壞保送，只有在8局上1出局被連敲2安後，因為林子豪滾地推進丟掉1分，差點要本季首敗。

9局下獅隊換上終結者陳韻文後，未能守住勝利，猿隊靠著楊晉豪、廖健富、林泓育3支一壘安打，敲回追平分，把比賽拖進延長賽。

猿隊終結者豪勁9局登板後撐了2局無失分，11局上換由陳禹勳接手，前4打席繳白卷的林安可，此時轟出一發全壘打，個人本季7轟全是陽春砲，這支超前轟成為致勝安打，獅隊後續靠安打、推進、失誤再添1分。

羅昂8局好投退場時雖是勝投候選人，卻因9局下牛棚掉分無關勝敗，也成為本季第2位先發8局無法拿勝投的球員，第1人是富邦悍將隊江少慶在5月19日8局失1分吞敗，遇到對手投出無安打比賽。

樂天桃猿隊先發投手雷法7.2局失1分，差點吞敗。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手雷法7.2局失1分，差點吞敗。圖／樂天桃猿隊提供
統一獅隊先發投手羅昂8局被敲2安無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手羅昂8局被敲2安無失分。圖／統一獅隊提供

林安可 樂天桃猿

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