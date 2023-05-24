快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「一球郭」再現 郭嚴文連100打席無保送嚇到總仔

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿打者郭嚴文。 聯合報系資料照
樂天桃猿打者郭嚴文。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊「一球郭」再現，郭嚴文開季至今出賽25場，打擊率3成13，但上壘率3成10比打擊率還低，原因出賽至今100打席沒有任何四死球上壘，還有一次高飛犧牲打拉低上壘數據，總教練曾豪駒都說：「第一次看到。」

郭嚴文目前100打席、99打數，敲出31支安打，另有1支高飛犧牲打，四壞球、觸身球數字都是0，造成上壘率低於打擊率的罕見情景，曾豪駒說：「他從以前就是積極出棒的選手，每一顆只要想出棒，就會想辦法打到球。」

郭嚴文自己也有發現到這項數據，「應該是我多一個高飛犧牲打。」他也想獲得保送，但還是要保持積極攻擊的本色，「前幾年狀況不好，會想多等幾顆，結果不是自己想要的，刻意等有時候節奏會亂掉。」

開季至今連續100打席沒有獲得四壞球保送，郭嚴文笑說，現在被大家「說破」，或許馬上就會出現保送了。

郭嚴文2011年加盟中職的菜鳥年，就常喜歡打第一球，當年打擊率達3成01，但上壘率僅3成33，出賽109場只有20次四壞保送，讓他獲得「一球郭」之稱號。

郭嚴文 曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／肌腱緊繃預防性休兵 陳冠宇：可能年紀…

中職／曾豪駒讚揚林立歸隊首轟 坦言對決龍隊打得緊繃

中職／昔日子弟兵重返大聯盟 曾豪駒大讚狂威真不簡單

中職／郭嚴文勝利打點當MVP 桃猿擊敗獅隊4連勝

相關新聞

中職／又是陽春砲…林安可延長賽開轟 獅擒猿勝差剩1

桃園棒球場賽前因雨延遲近1小時開戰，統一獅隊羅昂先發8局無失分、樂天桃猿隊雷法7.2局失1分，都無關勝敗，9局下的「小文...

中職／談比賽最晚結束紀錄被破 林岳平直言是否裁定不容易

昨天，或說是今天，味全龍隊與中信兄弟隊打出史上最晚結束的跨日大戰，統一獅隊總教練林岳平也看得津津有味，對於裁定時機，他坦...

中職／「一球郭」再現 郭嚴文連100打席無保送嚇到總仔

樂天桃猿隊「一球郭」再現，郭嚴文開季至今出賽25場，打擊率3成13，但上壘率3成10比打擊率還低，原因出賽至今100打席...

中職／四連戰排洋投風火輪還是古林？林岳平：都有可能

統一獅隊今天決定登錄菜鳥捕手張聖豪，主因是本周只有四戰，可以少一名先發投手，將名額讓給野手，至於三洋投後的第四個缺是古林...

中職／延長賽一棒當功臣 林安可懊惱：怎麼不早點打

統一獅隊林安可在延長賽11局上的陽春砲，讓今晚在桃園棒球場的獅猿戰避免夜長夢多，獅隊最終以3：1擊敗樂天桃猿隊，不過時間...

中職／聯盟第1000名本土球員是他 獅隊捕手張聖豪留名

統一獅隊今天將張聖豪登錄一軍，也讓他在歷史上留名，對樂天桃猿隊之戰，張聖豪在8局上代打上陣，這是他的生涯初登場，成為中職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦