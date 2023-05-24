中職／「一球郭」再現 郭嚴文連100打席無保送嚇到總仔

樂天桃猿隊「一球郭」再現，郭嚴文開季至今出賽25場，打擊率3成13，但上壘率3成10比打擊率還低，原因出賽至今100打席沒有任何四死球上壘，還有一次高飛犧牲打拉低上壘數據，總教練曾豪駒都說：「第一次看到。」

郭嚴文目前100打席、99打數，敲出31支安打，另有1支高飛犧牲打，四壞球、觸身球數字都是0，造成上壘率低於打擊率的罕見情景，曾豪駒說：「他從以前就是積極出棒的選手，每一顆只要想出棒，就會想辦法打到球。」

郭嚴文自己也有發現到這項數據，「應該是我多一個高飛犧牲打。」他也想獲得保送，但還是要保持積極攻擊的本色，「前幾年狀況不好，會想多等幾顆，結果不是自己想要的，刻意等有時候節奏會亂掉。」

開季至今連續100打席沒有獲得四壞球保送，郭嚴文笑說，現在被大家「說破」，或許馬上就會出現保送了。

郭嚴文2011年加盟中職的菜鳥年，就常喜歡打第一球，當年打擊率達3成01，但上壘率僅3成33，出賽109場只有20次四壞保送，讓他獲得「一球郭」之稱號。