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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

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中職／四連戰排洋投風火輪還是古林？林岳平：都有可能

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬。 聯合報系資料照
統一獅隊先發投手古林睿煬。 聯合報系資料照

統一獅隊今天決定登錄菜鳥捕手張聖豪，主因是本周只有四戰，可以少一名先發投手，將名額讓給野手，至於三洋投後的第四個缺是古林睿煬或洋投風火輪？總教練林岳平說：「都有可能。」

張聖豪是在2019年選秀會加入中職，起初效力中信兄弟隊，但未留下一軍出賽紀錄，去年季後被放在名單之外，雖然球團有意簽回，但被獅隊成功「攔胡」。

張聖豪今天升上一軍，在比賽後半段待命，林岳平表示，一軍捕手先發還是陳重羽、林岱安為主，考量到先發投手空出的名額，從二軍找野手上來測試，「希望他在現有的機會裡，準備好自己。」

獅隊本周四戰由羅昂打頭陣，布雷克、勝騎士也預計會出賽，由於胡智爲、林子崴都是近期下二軍，本土投手古林睿煬有機會頂上來，二軍還有第四號洋投克維斯，會採用何人先發？林岳平表示：「任何可能性都有，兩人都是選項之一。」

林岳平 古林睿煬 統一獅

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