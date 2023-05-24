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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

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中職／談比賽最晚結束紀錄被破 林岳平直言是否裁定不容易

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行例行賽，正規9局打到凌晨1點03分才結束，創中職單場打最晚時間的紀錄。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行例行賽，正規9局打到凌晨1點03分才結束，創中職單場打最晚時間的紀錄。記者黃仲裕／攝影

昨天，或說是今天，味全龍隊與中信兄弟隊打出史上最晚結束的跨日大戰，統一獅隊總教練林岳平也看得津津有味，對於裁定時機，他坦言不在局中難以判斷，但攸關兩隊勝敗，只能說「是老天給的考驗」。

在台中洲際棒球場的龍象大戰前半段節奏偏慢，後半段又遇到雨勢，正規九局打完已經是今天凌晨1點03分，創下中職史上最晚結束的比賽時間，原紀錄是去年10月7日獅隊、富邦悍將隊的5小時04分大戰，打到隔日12點50分才結束。

作為原紀錄參與者，林岳平表示，當下所有的人都很疲憊，不僅僅是球員，「12點不要說運動員，對一般人來說都是休息的時間，在場所有人體力都是考驗。」

這次「餅總」當觀眾看龍象戰，他說：「昨天雙方所有人都辛苦了，畢竟攸關勝負，不能輕易就說裁不裁定。」林岳平指出，裁定一定會對某一方有利，所有很難輕易決定，「是老天給的考驗」。

兄弟最終靠著10：7擊敗龍隊弭平兩隊勝差，上半季前四名隊伍勝差最多也才3.5場，競爭激烈，林岳平表示：「每一隊都有機會，所以每一場都要積極搶分。」

林岳平 富邦悍將 統一獅

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