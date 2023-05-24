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中職／肌腱緊繃預防性休兵 陳冠宇：可能年紀…
樂天桃猿隊22日做出大幅異動，陳冠宇、林承飛、陳俊秀都下二軍，後兩者是調整打擊，陳冠宇則是左肩肌腱緊繃，未避免受傷提前休兵，陳冠宇說：「希望可以儘快痊癒 。」
對於下放三名主力，猿隊總教練曾豪駒解釋，林承飛、陳俊秀近期打擊狀況不理想，因此需要比賽調整，而陳冠宇則是近期手部緊繃，雖然可以投球，但品質沒那麼穩定，原本以為有受傷，但確認無大礙，給他時間調整。
陳冠宇透露，這1、2周開始感覺不舒服，緊繃的部位是左肩肌腱，不希望出現關節唇受傷，預計休息2到3周，「剩下幾年球員生涯不能受傷，如果受傷沒辦法在場上表現 。」
32歲的陳冠宇感受到歲月的追趕，「回來台灣之後開始有傷痛，可能年紀也有關係。」不過他也指出，也可能是自己熱身沒有注意到，過去在日職小肌群訓練較充足，「希望之後找到平衡方式，身體健康，長期在一軍投球。」
也因為今年季前參加經典賽，陳冠宇坦言自主訓練階段拉比較快，「趁這兩周把春訓沒做到的補一下，我相信我們投手群都很堅強，最主要是把傷養好才是對球隊好。」
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