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中職／獅隊大力水手主題日 Alisa魏云柔扮奧莉薇開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

2023年統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，在6月3、4日台南棒球場舉行，第二天特別邀請熱愛運動，形象陽光健康的Alisa魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。

獅隊這兩天對戰味全龍及中信兄弟賽事，特別將棒球場以卜派（POPEYE）、奧莉薇（OLIVE OYL）、布魯托（BLUTO）及溫皮（WIMPY）為視覺角色，讓台南棒球場變身充滿大力水手風格。

對於這次獲得統一獅邀請，COSPLAY奧莉薇來擔任開球嘉賓，Alisa表示：「奧莉薇和另一半POPEYE的感情非常好，現實生活中她和先生也是一起運動健身的好夥伴，所以這次能夠詮釋經典的卡通女主角，覺得非常榮幸開心，也期待在場上有個好的表現。」

Alisa 魏云柔不僅COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓，也將規劃場外拍照見面會及一日店長活動，當日萊恩酷單筆消費金額滿2000元以上，即可獲得拍照見面會參加券一張，限額30張。

統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與大力水手聯名推出「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，6月4日由Alisa 魏云柔COSPLAY奧莉薇擔任活動開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

棒球 統一獅 水手

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