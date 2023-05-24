中職／凌晨1點3分…龍象締史上最晚戰役 兄弟近12戰9勝

中信兄弟與味全龍隊之戰今天兩度遇到大雨攪局，催生史上最晚結束賽事，兄弟從5月23日打到24日凌晨1點3分，才以10：7擊敗龍隊，這也是聯盟史上第12場跨日大戰。

兄弟此役先握5：0領先，但先發投手余謙在第6局遇亂流，最終投5.2局被敲7安打、失3分退場；龍隊的反撲燒到第7局，兄弟由蔡齊哲登板，面對7人次被敲5安打，劉基鴻、李凱威的安打各有1分打點，先追成5：5平手，林孝程再以二壘打掃回2分。

龍隊7：5的領先局面也不持久，王躍霖7局下登板接連被敲安打、保送，陳冠偉在大雨中接手，福來喜先以高飛犧牲打追回1分，接著出現四壞球、觸身球保送形成滿壘，王威晨擊出的滾地球因一壘唱空城跑出內野安打，送回兄弟的追平分，下一棒岳政華的打席投到第3球，比賽在晚間9點56分因雨喊卡，直到11點45分恢復。

由於暫停時間過長，呂詠臻接手這個滿壘、已兩壞球的打席，保送岳政華，兄弟擠回超前分，比賽在進入8局之前、11點55分再度因雨喊停，中斷約半小時。兄弟在比賽恢復後持續追加分數，8局攻下2分保險分。

過去11場跨日大戰，最晚結束紀錄為2022年10月7日統一獅與富邦悍將隊之戰的凌晨0時50分，今天由龍象大戰刷新紀錄。

兄弟贏球後，近12戰打下9勝2敗1和佳績，與排名第3的龍隊之間已無勝差，僅以勝率0.001之差仍居第4。