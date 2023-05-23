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日職／宋家豪8球抓3出局數 中繼登板無失分

中央社／ 台北23日電
宋家豪。 擷圖自畫面
宋家豪。 擷圖自畫面

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天一軍中繼登板，8球抓3個出局數無失分，最快球速147公里；樂天隊今天打線沒能發揮，團隊僅敲出2支安打，以0比8不敵歐力士隊。

日本職棒一軍例行賽樂天金鷲隊與歐力士猛牛隊交手，樂天隊先發投手田中將大今天狀況不是很理想，僅投4局被敲出10支安打，投出2次三振、2次四死球，失掉7分（6分責失分）。

兩隊5局打完樂天隊0比7落後，樂天隊6局下換上台灣投手宋家豪接手中繼，宋家豪三振首名打者，接著讓打者敲出中外野方向飛球、三壘方向滾地球出局，沒有失分。

宋家豪今天登板用球數精簡，總計用8球投1局，讓打者3上3下，投出1次三振，沒有被敲出安打，無失分，無關勝敗，賽後防禦率4.82。

歐力士隊8局下靠著宗佑磨適時安打再添1分保險分，樂天隊打線受制，團隊僅敲出2支安打、沒能拿下分數，吞下敗仗。

埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天在二軍出賽，與橫濱DeNA隊比賽先發打5棒、守二壘，吳念庭今天總計3打數沒有敲出安打，賽後打擊率2成86。

西武隊和橫濱隊今天各都僅敲出3支安打，西武隊5局下靠著接連安打、失誤跑回致勝分，終場以1比0拿下勝利。

樂天金鷲

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