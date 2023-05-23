中職／避開假日主場魔咒 桃猿拚首支20勝

上半季戰績領先的樂天桃猿隊，上周末兩戰衝刺成為第一支20勝球隊失利，本季至今在周六和周日的桃園主場還沒開胡、吞下5敗1和，成為累積勝場的障礙，本周將在「花果山」與排名第二的統一獅隊交手，好消息是這波是平日3連戰。

猿隊上周6戰拿下4勝，收穫豐碩，在18日就拿到第19勝，但接下來兩場分別以3：6、0：2輸給中信兄弟、富邦悍將隊，目前戰績19勝13敗1和、勝率0.594仍居龍頭，領先獅隊2場勝差，悍將隊差距則已到6場。

猿隊本季在桃園8勝8敗1和、勝率正好5成，但神奇的是一到周末就贏不了，目前舉辦主題趴的賽事共計1勝6敗1和，唯一勝場是周五的4月28日「上班族趴」以7：4擊敗兄弟，周六、周日的比賽則是5敗1和，另有1場周五敗仗。

猿隊去年上、下半季都是第一支拿到20勝球隊，最終取得上半季冠軍、全年度第一，直接進入總冠軍賽以逸待勞，4戰遭到兄弟橫掃。今年猿隊再次先聲奪人拿20勝機率仍高，本周4場比賽包括在桃園球場與獅隊3連戰，將在周三到周五進行。

迎接本周4戰，猿隊選手有大規模異動，野手陳俊秀、林承飛，以及倚重的中繼投手陳冠宇降下二軍。陳俊秀去年的低潮年蔓延到本季未見起色，開季以來17打數只有1安打，打擊率是淒涼的0.059，重返一軍只待不到兩周再度下放調整。