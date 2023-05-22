韓職／日職無法生存洋投交統治級數據 韓媒感嘆兩國實力差距

阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）2020年效力韓職斗山熊表現呼風喚雨，全季20勝2敗，防禦率僅2.54。他2021年起轉戰日職阪神虎，兩季下來連牛棚都投得跌跌撞撞，今年他重返斗山熊又繳出統治級數據，不禁讓韓媒感嘆兩國職棒實力差距。

阿爾坎塔拉去年效力阪神虎出賽39場，防禦率高達4.70。他日前面對KT巫師主投8局無失分，賽後防禦率降到1.28，這是他連6戰繳出優質先發。

阿爾坎塔拉去年效力阪神虎出賽39場，防禦率高達4.70。韓媒《OSEN》撰文指出，「一年前他在日本當中繼都不行，在韓國完全不一樣。儘管可能存在聯盟特色、環境及文化等因素，但聯賽間的水準差異仍不能忽視。」

該報導還提到，從經典賽就能知道兩國實力短時間很難縮小，阿爾坎塔拉現在表現出色，讓韓職必須面對「想忘也無法忘的事實」。