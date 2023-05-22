中職／李心潔首度棒球場開唱 6月3日參戰動紫趴

樂天桃猿隊經典的「動紫音樂祭」將在6月2到4日連續三天登場，演出陣容一一揭曉，今天公布李心潔將在3日賽後擔任演唱嘉賓，這也是她首度在棒球場開唱。

影迷心中的「鬼后」李心潔，演出驚悚電影《見鬼》自2002年上映到現在仍是經典。精湛演技為她拿下台灣金馬獎、香港金像獎最佳女演員。

來自馬來西亞的李心潔，一首率性獨立的「自由」成為跨世代朗朗上口的歌曲，隨後發行的《裙擺搖搖》、《愛像大海》 、 《愛錯》更施展其風格多變的面貌，有民謠風的鄰家女孩，再到當代前衛電音，李心潔用音樂展露其個性獨具、引領潮流的魅力、創造不少人的青春回憶。

李心潔相隔20年重拾歌手身分，不只發行新專輯，更將在7月22日於台北流行音樂中心舉辦《盛開。我的名字叫李心潔演唱會》；今年也將首度到棒球場開唱，李心潔笑說，她自己沒有太多機會到台灣的棒球場，第一次就是在棒球場開唱，迫不及待想要體驗棒球迷的熱情，也聽說樂天桃猿的加油歌很讚，希望當天可以跟球迷一起嗨。