中職／桃猿衝刺20勝卡關 今年假日桃園主場還沒贏過

上半季戰績領先的樂天桃猿隊，上周末兩戰衝刺成為第一支20勝球隊失利，本季至今還不曾在周六、周日的桃園主場贏過球，「花果山」在假日累積5敗1和。

猿隊在18日以9：3擊敗味全龍隊後已經拿到19勝，接下來兩場分別以3：6、0：2輸給中信兄弟、富邦悍將隊，目前戰績19勝13敗1和、勝率0.594仍居龍頭，領先統一獅隊2場勝差，末座的悍將隊差距則是已到6場。

猿隊本季在桃園8勝8敗1和、勝率正好5成，問題是一到周末就贏不了，目前舉辦主題趴的賽事共計1勝6敗1和，唯一勝場是周五的4月28日「上班族趴」，以7：4擊敗兄弟。

猿隊去年上、下半季都是第一支拿到20勝的球隊，最終取得上半季冠軍、全年第一，在總冠軍賽以逸待勞，4戰遭到兄弟橫掃。今年猿隊再次先聲奪人拿下20勝的機率仍高，本周4場比賽，包括在桃園球場與獅隊的3連戰，將在周三到周五進行。

2023上半季桃園球場主題趴：

4/2（日） 樂天桃猿3：3富邦悍將（READY開幕戰）和

4/14（五） 樂天桃猿3：8味全龍（黑色情人節）敗

4/15 （六）樂天桃猿4：5味全龍（循環永續趴）敗

4/16 （日）樂天桃猿0：4味全龍（循環永續趴）敗

4/28 （五）樂天桃猿7：4中信兄弟（上班族趴）勝

5/6 （六）樂天桃猿5：8味全龍（夯番薯株式會社）敗

5/7（日）樂天桃猿vs.統一獅（夯番薯株式會社）延賽

5/20 （六）樂天桃猿3：6中信兄弟（淨享生活趴）敗

5/21 （日）樂天桃猿0：2富邦悍將（淨享生活趴）敗