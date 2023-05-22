中職／統一獅卜派主題日 「狗屎運」演奏早期應援組曲

統一獅隊上半季第四檔主題日將在6月3、4日台南棒球場登場，分別對戰味全龍及中信兄弟隊，結合大力水手POPEYE聯名推規畫「POPEYE BASEBALL DAY」，首日邀請在地的「狗屎運爵士大樂團」，將在賽前以管樂樂器演奏早期應援曲組曲。

「POPEYE BASEBALL DAY」主題日活動首日，球隊結合在地文化，邀請「狗屎運爵士大樂團」賽前帶來精彩的10分鐘爵士樂演出，狗屎運大樂團在台南深耕十年，透過「完整教育」、「在地推廣」、「音樂演出」推廣爵士音樂，至今培育出超過3000人次的學習人口、演出將近1000場次，團員橫跨來自於台北、台中、苗栗、彰化、台南、高雄、屏東、雲林等縣市。

從北德州大學留學的團長曾己銓，看見爵士樂有一種迷人的特質，能夠快速拉近人與人間的距離，回到台灣後，他開始著手在自己的故鄉台南推廣這種「親民」的音樂，成立了「狗屎運爵士大樂團」，並在2018年帶領狗屎運爵士大樂團畫下重要的里程碑：立案成為臺南非營利藝文團體（南市文藝字第0314號），也正式成為台灣唯一「從教育出發，培養專業爵士樂手」的非營利組織。

6月3日賽前狗屎運爵士大樂團，將以多種管樂樂器演奏，將早期看台上耳熟能響的應援歌曲，以組曲方式呈現，帶來10分鐘精彩演出，第二、四局間也將安排「JAZZ DANCE TIME」，跟看台球迷一起互動，迎接熱鬧好玩的「POPEYE BASEBALL DAY」。