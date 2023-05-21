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中職／肯特8場5次牽制好誇張 羅曼：紀錄快被追上

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
悍將先發投手肯特。記者侯永全／攝影
悍將先發投手肯特。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊技巧派投手肯特今天面對打線強悍的樂天桃猿隊，先發7局雖被敲出6支安打，但力保不失，率隊以2：0拿下勝利，中間還有一次關鍵牽制成功，差兩次就可追平聯盟單季牽制紀錄，秘訣為何？肯特說：「靠經驗。」

肯特今天遇到最大麻煩是7局下開局被連敲兩安，其中包含一次斷棒安打，但他先讓對手觸擊失敗，再用雙殺解圍，總教練丘昌榮表示：「重點是3壞球後可以投進好球帶，肯特的控球穩健一如往常，球隊近期得分不易，他能夠壓制對手。」

肯特回顧第7局表示，當時面對無人出局、一二壘有人，原本想讓對手不好觸擊，但卻連續3顆壞球，「告訴自己冷靜一點，既然對手要給出局數，那就好好拿下來。」結果猿隊捕手張閔勛在2好3壞後觸擊失敗變三振。

此時猿隊換上代打陳俊秀，悍將投手教練羅曼也喊出暫停，肯特透露，羅曼分享對決陳俊秀該有的策略、心態，才能抓到雙殺，「照他的計畫去走，結果度過難關，氣勢也來到我們這邊。」

另外3局下肯特也被敲出2安，但1次盜壘阻殺、1次牽制成功，讓他完成另類三上三下，在出賽第8場就完成5次牽制成功，距離聯盟紀錄只差2次，目前由1992年史東、2002年中山裕章、2017年羅曼的單季7次牽制成功並列。

肯特在第3局完成那個牽制後，羅曼就向他說：「你快追上我的紀錄了。」肯特回答：「球季還早啦，再看看。」

在牽制上為何如此熟練？肯特要感謝過往教練的指導，「第一點要懂得解讀比賽，也會跟中線、一壘手溝通，在什麼球數情況下，比較有機會抓到，投手當然要專注對付打者，不過如果對手要給我出局數，我就會好好拿下，也可以減輕壘上有人的負擔。」

陳俊秀 樂天桃猿

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