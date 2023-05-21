中職／鳥安專門戶！林孝程代打建功 龍隊8場逆轉勝勇冠5隊

林孝程用鳥安當英雄的劇本再寫新篇章，今天在8局下滿壘代打敲出落點巧妙的2分打點逆轉安打，幫助味全龍隊以7：6擊敗統一獅隊，避免在花蓮3連戰遭到清盤。

龍隊由勝投王鋼龍休4天再度先發，繳出本季最差內容，先發4局被敲8安打、失5分，面對獅隊前兩棒陳傑憲、林子豪，合計6打席都讓對手上壘，包括陳傑憲的兩分砲、林子豪的三壘打造成重傷害。

面對獅隊先發投手林子崴，龍隊也是攻勢頻頻，1局下滿壘，李凱威打向右外野的飛球由林安可接殺，打得不算深遠，但林安可的回傳必須多經過一次轉傳，讓三壘跑者高孝儀跑回這一分，形成成功的高飛犧牲打，瑪仕革斯．俄霸律尼再掃追平安打；2局下郭天信的安打挹注2分打點。

獅隊握有5：4領先，林子崴只投2局，獅隊因控球不穩主動換投，王鏡銘接手後第3局演出三上三下，第4局雖被敲1安打、1保送，但陳重羽兩次傳球，林祖傑的接球補救，兩記盜壘阻殺幫助投手化解危機。

而獅隊在6局上的保送之後，出現3安打的串聯，包括林益全靠重播輔助判決翻盤的內野安打，延續攻勢，林祖傑的安打掃回保險分，擴大為6：4領先。

龍隊的逆襲在第8局上演，邱浩鈞登板一連讓4棒上壘，李凱威「點」出內野安打，加上三壘手林子豪的失誤，讓龍隊先追回1分，邱浩鈞在滿壘局面連飆2K還是過不了下一關，林孝程代打敲出德州安打，龍隊跑回2分逆轉戰局。

這是聯盟本季第13場球隊打完5局落後最終卻贏球的比賽，而龍隊就占了8場，其餘5場分別為樂天桃猿隊3場、富邦悍將及獅隊各1場。