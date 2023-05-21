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中職／悍將讓對手「問天」 肯特好投領軍完封桃猿

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
悍將先發投手肯特。記者侯永全／攝影
悍將先發投手肯特。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊前一戰以0：3輸球，今天反讓對手品嘗「問天」滋味，樂天桃猿隊黃子鵬7局失1分好投，然而悍將靠肯特先發7局無失分好投，加上范國宸終止連14局無得分的陽春砲，以2：0擊敗樂天桃猿隊。

前一場因觸身球規定勒令僅投3.1局退場的肯特，今天開賽連抓6個出局數，3局下雖然被敲出2支安打，但靠1次盜壘阻殺、1次牽制助殺，形成另類三上三下，總計7局被敲6支安打，另有2次四死球，但就是沒有掉分。

19日慘遭中信兄弟隊接力無安打的悍將打線，休息一天後，今天第1局就敲出安打，2出局後王正棠的安打，為球隊打破自18日起算的連續11.2局、連39打席無安打局面。

4局上1出局後范國宸的右外野陽春砲，不僅為悍將先馳得點，也中斷另一波乾旱期，終止18日最後2局開始的連續14局無得分；8局上猿隊換投後，范國宸的二壘安打再打下1分。

猿隊先發投手黃子鵬延續前一場8局失2分的好表現，今天投完7局被敲5支安打，僅因全壘打丟掉1分，另有6次三振、1次四壞保送，然而隊友遭封鎖，好投只能「問天」，吞下本季第4敗（3勝）。

9局上出現意外插曲，悍將先發捕手姚冠瑋被頭部近身球打中帽沿，雖然不是直擊，但也震盪頭部，讓他當場倒地，不過稍做恢復後，他仍決定站上一壘續戰，悍將今年捕手接連受傷，板凳區只剩下蕭憶銘。

悍將范國宸在四局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
悍將范國宸在四局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影

樂天桃猿 范國宸

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