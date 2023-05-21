春季聯賽／陳堃益扛4棒敲超前安 台啤晉8強

成棒春季聯賽決賽，台灣啤酒（國體）今天與嘉義大學交手，台啤開賽處於落後，陳堃益3局下敲出超前比數二壘打帶起士氣，先發投手黃玠瀚及時回穩，終場以4比2拿勝、晉級8強。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽今天開打，台灣啤酒（國立體大）與嘉義大學交手，台啤先發投手黃玠瀚開賽稍微有狀況，1局上被敲安打、守備失誤，單局失掉2分，但2局過後回穩，沒有多掉分數。

台啤打線也很幫忙，3局下林志光、林逸翔、徐博瑋接連安打先拿1分，陳堃益關鍵二壘打，一棒2分幫助球隊翻轉戰局；台啤5局下再靠著林逸翔二壘打、四壞保送、觸身球保送、捕逸多跑回1分保險分。

黃玠瀚總計用62球投5局，被敲出4支安打，投出5次三振，失掉2分（1分責失分）、拿下勝投。

台啤總教練邱俊文表示，今天開賽雖然落後，但球員們知道要用什麼方式把局面逆轉回來，打擊方面無論選球、推進都做得很好，也有適時一擊，但得點圈的攻擊還要修正，也會提醒球員分數領先時要積極攻擊，落後時則是謹慎攻擊。

大一陳堃益扛起4棒有關鍵表現，邱俊文表示，原本的4棒打者有點傷勢，在訓練的過程中有觀察到陳堃益擊球確實，對比賽的理解度也很不錯，是具有長打能力的打者，所以讓陳堃益扛起4棒。

陳堃益春季聯賽打擊表現不錯，預賽總計7場出賽敲出11支安打，包括2發全壘打，打擊率4成40；他表示，知道要扛起4棒不會有壓力，平常心面對，今天得點圈有人機會上場，想著把球往外野送，至少會有1分回來。

陳堃益自評升上大學最大的進步是力量和速度，也可以掌握投手的失投球，不會刻意追打不好的球。陳堃益主要守備位置是捕手，也有練一壘，邱俊文認為蹲捕能力還需著墨訓練，他則自評傳球還需更進步。

112年全國成棒甲組春季聯賽決賽賽程持續展開，台灣啤酒隊21日在三重球場與嘉義諸羅山隊交手，台啤先發投手黃玠瀚（中）主投5局失2分，率隊以4比2晉級8強。 中央社

郭俞延春聯後援飆149公里 看齊沙子宸拚旅外機會

成棒春季聯賽決賽，台灣啤酒（國體）大一投手郭俞延今天後援登板2局無失分、飆速149公里。郭俞延去年選秀落選不氣餒，大學球速持續進步，看齊同學沙子宸、也希望可以拚旅外機會。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽開打，台灣啤酒（國立體大）今天與嘉義大學交手，台啤3局下靠著陳堃益關鍵二壘打超前比分，5局下多添1分取得4比2領先，台啤8局換上大一投手郭俞延後援登板。

郭俞延登板連抓5個出局數，接著投出觸身球保送讓打者上壘，再三振替球隊守住勝利，台啤以4比2拿勝、晉級8強。

郭俞延總計用23球投2局，沒被敲出安打，投出4次三振、1次觸身球保送，無失分，飆出生涯最速149公里、救援成功。今天速度雖然發揮得不錯，但郭俞延不滿意表現，認為變化球控制不好，想要催球速，球就會偏高。

郭俞延去年從高苑工商畢業投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，進到大學磨練，他表示，剛進到大學時球速約145公里，但透過訓練，身體素質和球速上有明顯的提升。

郭俞延去年選秀落選沒有覺得沮喪，知道自己在控球和投球動作上都需要修正，升上大學教練團幫忙修正後，投球流暢度好很多，投起來也更有自信。

郭俞延直球品質佳，球速持續進步，變化球種多，有滑球、曲球、指叉、變速，他表示，比較有自信的變化球種是滑球和曲球。

台啤近年也培養出不少旅外球員，像是投手莊陳仲敖和沙子宸，郭俞延表示，看到沙子宸順利旅外，也開始有旅外的想法，希望能持續進步、拚旅外機會。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強賽持續展開，台灣啤酒隊大一投手郭俞延21日後援登板2局無失分、飆速149公里。 中央社

18歲辛俊昇亞運棒球培訓最菜 直言必須要認真

國體（台灣啤酒）18歲大一投手辛俊昇此次春季聯賽表現不錯，成為亞運棒球培訓隊最菜投手，他表示沒想過會入選，但既然獲得肯定就必須要認真，也希望向培訓隊中的學長們學習。

辛俊昇在112年全國成棒甲組春季聯賽預賽表現亮眼，總計3場出賽（2場先發），共投11局被敲出6支安打，投出11次三振，失掉1分責失分，戰績1勝、防禦率0.82。

辛俊昇有不錯的身材條件，在高苑工商時期也被視為有機會旅外的潛力球員，但高三因手肘韌帶撕裂，休息了將近7個月，升上大學後持續藉由小肌肉訓練保護受傷的地方，直到去年10月梅花旗復出。

中華棒協18日公布杭州亞運棒球項目40人培訓名單，投手群選進20人，其中有5名大學隊球員，18歲的辛俊昇是投手群最菜。辛俊昇笑說沒有想過會入選，謝謝選訓和教練團的肯定，一定會有壓力、希望可以有好的表現。

國體教練團透露，公布亞運培訓名單之後，有感覺到辛俊昇態度上也有明顯的不同，更投入也更認真。辛俊昇表示，「必須要認真」，知道很多人想要拚亞運，既然得到機會、被選進培訓隊，就想要展現出最好的一面。

辛俊昇目前最快球速約143公里，還沒有回到高中巔峰時期的147公里，他也不心急、持續加強肌力，希望春聯表現落差不要太大。

結束春聯賽事後，6月1日要開始投入亞運培訓第一階段集訓，辛俊昇笑說自己年紀最小，所以會有點緊張，但也希望可以向培訓隊陣中經驗豐富的學長們學習，請教投球上的建議和解決危機時的方法。