中職／桃猿「得點圈之鬼」 楊晉豪：還可以更好

樂天桃猿隊的強悍火力是目前攻上聯盟首位關鍵之一，然而陣中的「得點圈之鬼」不是打點最多的朱育賢、廖健富，第三棒楊晉豪在得點圈有人時，打擊率高達4成29，不過楊晉豪自認：「還可以更好。」

楊晉豪在得點圈有人時，21打數敲出9支安打，他說：「剛好有把握住機會，自己攻擊策略、心態都是保持一致，積極去攻擊。」全隊得點圈打擊率排在他前面的兩人，郭永維（6成25）、宋嘉翔（5成56）都僅有9打數，樣本數還不算多。

不過楊晉豪記憶中自己也有錯失機會的時候，才認為自己還可以更好，「阿立（林立）有跟我說，要去面對失敗，雙殺大家都會有，重點是怎麼面對，不是逃避就好。」

楊晉豪今年出賽18場已經是近4年新高，敲出19支安打更是生涯新高，他表示，隨著出賽變多，遇到更多狀況，也懂得如何去改變，今年最大不同是心態，「從春訓到現在都沒有鬆懈，每天都是新的開始，不斷去精進自己。」

來到樂天桃猿隊第二年把握住機會卡位先發，楊晉豪雖然扛起中心棒次，但告誡自己心態要保持不變，「在哪裡都是競爭，就是比誰的心態更強烈，重點是保持身體健康。」