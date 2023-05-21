中職／艾迪頓無安打比賽留3項紀念品 包括張志豪翻牆撿回的球
中信兄弟隊外籍牛棚教練艾迪頓，近期見證了4位子弟兵聯手投出無安打比賽，他本身也是無安打比賽的締造者之一，他為那場比賽留下的紀念品，包括了張志豪翻牆為他撿回的那顆球。
中職例行賽史上11場無安打比賽，艾迪頓榜上有名，2018年6月9日在洲際棒球場對統一獅隊，先發9局未被敲安，送出7次三振、6次保送，兄弟以11：0贏球。
有趣的是，那場比賽的最後一個出局數，進入右外野手陳子豪的手套裡，當全隊衝上投手丘要慶祝時，卻見他一個轉身，將球朝觀眾席的方向拋出去，中外野手張志豪轉頭目睹這一幕驚呆，與陳子豪一起面牆思索，最終由陳子豪幫忙托著張志豪翻牆出去，進入牆外的間隙裡撿回這顆紀念球。
談到當年那場無安打比賽所留下的紀念品，艾迪頓表示，「Steven有跟我要手套、釘鞋，要拿去展覽，我自己則是保留了紀念球、球衣、帽子。」他口中的Steven是周思齊。
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