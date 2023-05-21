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中職／郭俊麟下二軍準備調回先發 季中轉身分有經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將郭俊麟中繼1.2局。記者余承翰／攝影
富邦悍將郭俊麟中繼1.2局。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天做出球員異動，郭俊麟降二軍、歐書誠升一軍，總教練丘昌榮解釋，郭俊麟準備調回先發，一軍已有李子強可長中繼，再補一名牛棚，郭俊麟則認為對角色沒有固定想法，「有得丟就好了」。

郭俊麟由於本季定位在長中繼，出賽頻率較不固定，教練團希望他能夠在二軍有固定投球的感覺，丘總說：「如果先發投手這環不穩，他就可以頂上來。」

去年球季15場出賽有14場先發，郭俊麟今年9場出賽都是從牛棚出發，雖然一開始有些不適應，但也慢慢調整出心得，這次得知可以回到先發反而感覺有些意外，接下來到二軍至少有10天可以慢慢思考角色定位。

「先把球數、局數、內容投好。」郭俊麟說：「看有需要的話再上來，今年春訓就是以先發調整，球季中也有投到5局過，能夠多貢獻就貢獻。」

球季中後援轉先發，對郭俊麟來說不算陌生，2016年在日職西武隊時也曾因為牛棚投得不錯，休息7天就在5月1日轉任先發，只不過防禦率也開始上升。

對比日職、中職的牛棚備戰，郭俊麟認為在熱身方式不大相同，「在日本基本上是隨時要上場的氛圍，台灣是真的會用到你的時候才會熱身，不過自己的心態還是保持都想上場，至於上場時機不是我能控制，要看局數、分差。」

郭俊麟還記得過去日職時有過18、19天沒登板，一登板就投出觸身球，「那時候日本教練縞素我，這裡是職棒，要想辦法適應。」而今年在悍將他也有過8天沒出賽，郭俊麟說：「沒上場還是要調整好自己。」

郭俊麟 牛棚

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