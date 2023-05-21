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中職／站過無安打比賽兩側 江少慶回顧：這就是棒球

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒在新莊棒球場由富邦悍將對上中信兄弟，富邦悍將先發投手江少慶。記者葉信菉／攝影
中華職棒在新莊棒球場由富邦悍將對上中信兄弟，富邦悍將先發投手江少慶。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊江少慶生涯投過無安打比賽，2天前卻是站在無安打比賽對面那一側，先發8局失1分仍要吞敗，江少慶認為自己參與了一場好比賽，「這就是棒球」。

19日在新莊棒球場悍將以0：3敗給中信兄弟隊，江少慶雖然繳出本季最佳的8局失1分表現，還有10次三振，但依舊不敵兄弟4投聯手投出的中職史上首次接力無安打比賽。

休息一天後回顧此役，江少慶說：「比賽很精彩，我自己有10次三振，也是我想要的目標。」雖然結果輸球，但他認為這就是棒球，贏球是團隊成績，「大家都盡力了，棒球比賽9個位置都有做好，大家就會好。」

江少慶對無安打比賽不陌生，在2017年效力印地安人高階1A時，就曾以106球投出9局無安打比賽，往事回顧歷歷在目，江少慶說：「印象最深是打到一半，隊友突然都不敢靠近，走過去就自動讓開。」

不僅隊友表現詭異，就連原本前6局都幫忙遞水的防護員看到江少慶，也只是點了點頭示意水瓶的位置，也讓江少慶原本模糊的念頭豁然開朗，「好像有機會（無安打）。」接下來就是一場與自己心態的競爭，而江少慶贏了。

江少慶 棒球

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