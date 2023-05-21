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日職／王彥程本季第三度登板 面對西武先發1局丟4分

聯合新聞網／ 綜合報導
王彥程。 報系資料照
王彥程。 報系資料照

旅日小將王彥程繼上周相隔一個半月登板後，今天再度於二軍先發對戰西武獅。這場比賽王彥程控球狀況不佳，僅投一局就送出三次四壞球保送，共掉四分，最終無關勝敗。

王彥程本季以育成選手身分邁入旅日第五年，本季首次登板是4月1日面對養樂多二軍，主投一局無失分；接下來一個半月僅在隊內自辦練習賽出賽，沒有在二軍例行賽登板。直到上周才迎來二度先發，3.1局雖投出四次四壞球，但只被擊出一支安打失兩分無關勝敗。

但相隔一周再度出賽的王彥程依舊遇到控球麻煩，首局源田壯亮、岸潤一郎接連選到保送後，佩頓(Mark Payton)的二壘安打先幫助球隊先馳得點，西武再靠著渡部健人的安打及拓植世那的高飛犧牲打再下兩城。

雖然後續王彥程用雙殺打結束半局，但二局上面對布蘭登大河投出保送後隨機遭換，結束今天的投球工作，而壘上這分後續也被隊友送回來，記在王彥程的帳面上。隊友在第七局追平比分讓王彥程本場比賽無關勝敗，今天他總計主投一局被打出兩支安打，送出三次保送丟掉四分，賽後防禦率升至10.13。

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