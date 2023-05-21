中職／兄弟德保拉拿下50勝 中職最速

中信兄弟隊連續兩天「投」出紀錄之夜，昨天輪到德保拉先發6局失3分，幫助兄弟以6：3擊敗樂天桃猿隊。德保拉以生涯第85場出賽拿下50勝，改寫1995年統一獅隊王漢的91場50勝最速紀錄。

昨役是德保拉第2次挑戰50勝，開賽其實投得跌跌撞撞，2局下一出局已被攻占一、三壘，馬傑森觸擊點向投手正面，德保拉接球後直接以手套拋球卻形成失誤，捕手福來喜無法接到這球，讓藍寅倫跑回猿隊先馳得點的分數；德保拉繼續保送林立形成滿壘，面對成晉再度以保送送分。

猿隊2：0的領先在5局上失守，先發投手陳克羿單局被敲3安打，加上游擊手馬傑森的失誤讓危機持續擴大，兄弟攻下4分大局，陳文杰的三分砲一棒逆轉戰局，陳克羿最終投6局被敲6安打、失4分（無責失）。

總教練彭政閔指出，德保拉開局有點不穩，但4、5局後感覺狀況就有回來，「投到108球才下場，也辛苦他了。」德保拉指出，有受到天氣影響，感覺身體比較累、流比較多汗，很多球進壘點和自己要的位置有落差，導致投起來有用球加倍的感覺。

第6局林承飛敲安，投手教練王建民上丘與他交談，德保拉透露，「教練說這就是最後一個打者，要把他解決。」面對林立以右外野飛球抓下出局數，德保拉完成一場優質先發。

「知道50勝有一天會到來，不知道這麼快，很開心可以歷史留名。」中職生涯從前5戰5敗起步，最終寫下最速50勝紀錄，德保拉表示，「這一條路走來不簡單，上去投手丘就要想著不要被換下來，付出很多心力。」

花蓮球場之戰由獅隊以3：2擊敗味全龍隊，蘇智傑再度扮「花蓮王」，第3局敲出逆轉兩分打點二壘打，本季這座球場打擊率5成65，25分打點14分來自花蓮。