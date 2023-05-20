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中職／陳文杰三分砲相挺 德保拉85場奪50勝寫最速紀錄
中信兄弟隊洋投德保拉跌跌撞撞的一役，得到陳文杰的逆轉三分砲相挺，兄弟終場以6：3中止樂天桃猿隊的6連勝，德保拉以85場出賽，超越1995年統一獅隊洋投王漢的91場，改寫高懸28年的史上最速50勝紀錄。
德保拉賽前已累積生涯49勝，前役吞敗，今天是第2度叩關50勝，先發6局共用108球，被敲9安打、失3分，帳面上雖是一場優質先發，但內容相當不穩。
德保拉最動盪的2局下，先被藍寅倫、宋嘉翔接連敲安，一出局已被攻占一、三壘，馬傑森觸擊點向投手正面，德保拉接球後直接以手套拋球卻形成失誤，捕手福來喜無法接到這球，讓藍寅倫跑回猿隊先馳得點的分數；德保拉繼續保送林立形成滿壘，面對成晉再度以保送送分。
猿隊2：0的領先在5局上失守，陳克羿單局被敲3安打，加上游擊手馬傑森的失誤讓危機持續擴大，兄弟攻下4分大局，陳文杰的三分砲一棒逆轉戰局，陳克羿最終先發6局被敲6安打、失4分（無責失）。
兩軍鬥智場面在7局下上演，兄弟共用3位投手，猿隊則是啟用4位代打，包括宋嘉翔的棒次先是推出郭永維代打，看兄弟換上蔡齊哲，猿隊再改派陳晨威，猿隊該局的攻勢最終白忙一場，留下滿壘殘壘。兄弟則在9局上由高宇杰滿壘時敲安、再攻下2分，成為擊潰猿隊的一擊。
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