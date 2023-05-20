中職／王維中二軍先發出賽 兩戰投3局無失分

中職味全龍隊投手王維中今天再度二軍出賽，先發投2局無失分，目前傷後二軍出賽2場先發，共投3局都無失分；龍隊今天比賽靠著9局下蔣少宏代打再見安以7比6拿勝。

中華職棒味全龍隊投手王維中今年因為膝蓋不舒服沒有趕上開季，也有接受羊膜萃取生長因子注射治療，持續二軍復健，直到5月17日才首度在二軍出賽。

王維中17日二軍先發出賽對台鋼雄鷹隊，總計用12球投1局沒被敲出安打，無失分，最快球速146公里，王維中今天再度二軍先發出賽，對樂天桃猿隊先發。

王維中今天1局上2人出局後被敲出安打、投出四壞保送，接著讓打者敲出內野滾地球出局，2局上2人出局後再被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，穩守不失分。

王維中今天總計用29球投2局，被敲2支安打，投出1次四壞保送、1次三振，無失分，目前二軍2場出賽都沒有失分。

今天比賽8局打完龍隊5比6落後，龍隊9局下有攻勢，陳思仲敲出二壘打，邱辰敲出安打送回追平分，蔣少宏代打敲出再見安，二壘打送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。