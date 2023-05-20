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日職／吳念庭二軍出賽敲2安選3保送 上壘率百分百

中央社／ 台北20日電
職西武獅隊台灣好手吳念庭今天在二軍出賽，全場上壘率百分百，選到3次保送，還敲出2支安打。截圖自推特
職西武獅隊台灣好手吳念庭今天在二軍出賽，全場上壘率百分百，選到3次保送，還敲出2支安打。截圖自推特

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天在二軍出賽，全場上壘率百分百，選到3次保送，還敲出2支安打，其中一支為1打點二壘安打，最終西武獅隊二軍以8比3擊敗樂天金鷲隊二軍。

吳念庭在昨天被球隊下放二軍調整，昨天在二軍出賽就有1支安打、1次保送表現。西武獅隊二軍今天對上樂天金鷲隊二軍的賽事，吳念庭繼續先發出賽，打第6棒、守二壘。

吳念庭在2局上及4局上都選到保送上壘，6局上則是敲出左半邊一壘安打；9局上西武攻下大局，打了13人次，吳念庭獲得2次打擊機會，先選到保送上壘，最後回本壘得分，單局第2次上場打擊則是敲出1打點二壘安打。總計吳念庭2打數敲出2支安打，選到3次保送，上壘率百分百，目前在二軍打擊率3成08。

西武獅隊二軍本來以1比3落後，不過在第9局展開大反攻，一、三壘有人時，山野邊翔敲出安打送回2分追平，之後川越誠司敲出1打點超前安打，滿壘時渡部健人敲出清壘3打點二壘安打，吳念庭再敲安打攻下1分，西武單局灌進7分，最終就以8比3逆轉奪勝。

西武獅 吳念庭

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