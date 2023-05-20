中職／王威晨2美技相挺無安打比賽 自嘲「我也無安打」

中信兄弟隊4投昨天聯手締造無安打比賽，投、捕都沒忘記為守備記上一筆功勞，三壘手王威晨就有兩記關鍵守備，但他也不忘自嘲，「我昨天也無安打比賽啊，我自己。」昨役4打數無安打，面對江少慶吃癟讓他折服，王威晨讚嘆：「昨天少慶真的…哇…好厲害，今年狀況真的調整很好，很像回到12強的時候。」

王威晨昨天有兩記精采守備，第3局李宗賢打向三壘的平飛球，被他一把跳接收進手套，第7局則是林哲瑄打向三壘方向的強勁滾地球，王威晨在線邊撲接攔下後傳一壘完成封殺，讓林哲瑄都苦笑搖頭、面露無奈，轉播球評則是喊出「世界的王！王威晨！」。

王威晨指出，李宗賢那球是比較快，林哲瑄則是打在線邊，都是不好處理的球，而林哲瑄近期雖然比較少打到三壘，「但其實那顆是指叉，投出去就有注意到，他的出棒節奏可能會比較早、打到這邊，有預判好。」

兄弟曾在2018年分別由艾迪頓、紐維拉締造無安打比賽，王威晨兩戰都是開路先鋒、貢獻雙安，昨天已是王威晨參與的第3場無安打比賽，他昨天賽後就有想到這件事。

「昨天賽後就在講，我好像參與了第三次，真的滿幸運，很少見的機會。」他在第6局開始覺得好像有機會，守備壓力當然會有，就是盡力去做好；昨天賽後教練、投手、捕手都提到多記關鍵守備，被問到哪一球最關鍵，王威晨說這題太難，「只能說每個出局數都很重要，少了哪一個，就沒有後續得到的結果。」