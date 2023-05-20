快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王威晨2美技相挺無安打比賽 自嘲「我也無安打」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊王威晨。本報資料照片
中信兄弟隊王威晨。本報資料照片

中信兄弟隊4投昨天聯手締造無安打比賽，投、捕都沒忘記為守備記上一筆功勞，三壘手王威晨就有兩記關鍵守備，但他也不忘自嘲，「我昨天也無安打比賽啊，我自己。」昨役4打數無安打，面對江少慶吃癟讓他折服，王威晨讚嘆：「昨天少慶真的…哇…好厲害，今年狀況真的調整很好，很像回到12強的時候。」

王威晨昨天有兩記精采守備，第3局李宗賢打向三壘的平飛球，被他一把跳接收進手套，第7局則是林哲瑄打向三壘方向的強勁滾地球，王威晨在線邊撲接攔下後傳一壘完成封殺，讓林哲瑄都苦笑搖頭、面露無奈，轉播球評則是喊出「世界的王！王威晨！」。

王威晨指出，李宗賢那球是比較快，林哲瑄則是打在線邊，都是不好處理的球，而林哲瑄近期雖然比較少打到三壘，「但其實那顆是指叉，投出去就有注意到，他的出棒節奏可能會比較早、打到這邊，有預判好。」

兄弟曾在2018年分別由艾迪頓、紐維拉締造無安打比賽，王威晨兩戰都是開路先鋒、貢獻雙安，昨天已是王威晨參與的第3場無安打比賽，他昨天賽後就有想到這件事。

「昨天賽後就在講，我好像參與了第三次，真的滿幸運，很少見的機會。」他在第6局開始覺得好像有機會，守備壓力當然會有，就是盡力去做好；昨天賽後教練、投手、捕手都提到多記關鍵守備，被問到哪一球最關鍵，王威晨說這題太難，「只能說每個出局數都很重要，少了哪一個，就沒有後續得到的結果。」

王威晨 林哲瑄

延伸閱讀

中職／接一顆球就可以？林哲瑄獲選MVP好吃驚

中職／岳政華差點「完全打擊+生涯百安」 關鍵字是王威晨

中職／曾仁和回歸首戰6局失1分很威 助桃猿踩過兄弟

中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

相關新聞

中職／執教生涯紀念球已收4顆 王建民還有「初走秀球」

中信兄弟隊昨天4名投手聯手締造無安打比賽，總教練彭政閔賽後將這顆球交給投手教練王建民，讓他嚇一跳，「這球應該是恰哥的。」...

中職／罕見！煙火飄進場內霧濛濛 花蓮戰役喊暫停

花蓮棒球場之戰今天出現罕見狀況，打到7局接連發生蟲蟲危機、廟會煙火攪局，場內能見度不佳，比賽暫時中斷。

中職／「過來人」經驗談 艾迪頓說無安打比賽後下戰更重要

中信兄弟隊4投聯手締造的無安打比賽成立瞬間，牛棚教練艾迪頓上前擁抱鄭浩均，他自己在5年前曾投過1場無安打比賽，今天也以「...

中職／鄭浩均的字典神奇詞彙多 王建民從二軍就見識

中信兄弟隊去年選秀第一指名的投手鄭浩均，至今表現堪稱投出選秀順位應有表現，在好投背後藏不出自然散發的「中二」感，投手教練...

中職／王威晨2美技相挺無安打比賽 自嘲「我也無安打」

中信兄弟隊4投昨天聯手締造無安打比賽，投、捕都沒忘記為守備記上一筆功勞，三壘手王威晨就有兩記關鍵守備，但他也不忘自嘲，「...

中職／王維中二軍先發出賽 兩戰投3局無失分

中職味全龍隊投手王維中今天再度二軍出賽，先發投2局無失分，目前傷後二軍出賽2場先發，共投3局都無失分；龍隊今天比賽靠著9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦