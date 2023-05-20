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中職／鄭浩均的字典神奇詞彙多 王建民從二軍就見識
中信兄弟隊去年選秀第一指名的投手鄭浩均，至今表現堪稱投出選秀順位應有表現，在好投背後藏不出自然散發的「中二」感，投手教練王建民從二軍時就和他相處，笑答與他的互動，也差不多是這樣，「他都會比那個rock，就跟著他比。」
鄭浩均13日面對統一獅隊以5.2局失1分好投，拿下生涯首勝，昨天成績更進階，面對富邦悍將隊先發6.1局未被敲安，加上3任後援投手接力守成，完成中職史上第一場接力無安打比賽。
王建民看鄭浩均的表現，直言：「都非常好，從上一場對統一拿到首勝，昨天也丟到7局，表現可圈可點。」
鄭浩均的訪談，常以正經的表情說著不知道是玩笑還是認真的話，流露另類笑點，昨天也以「所向無敵」、「美美的眷顧」等史上首度在訪問中出現的詞彙掠奪目光。
被問到與他相處的鄭浩均是否也這麼「中二」？王建民說差不多，「二軍有帶過，知道他的個性比較像小朋友、比較愛玩。」談到他眼中的鄭浩均，王建民說：「他是一開始比較多想法，現在還是很多想法跑出，儘量控制他，讓他感覺好時就照感覺去丟，不用為了什麼去改變全部。」
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