快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鄭浩均的字典神奇詞彙多 王建民從二軍就見識

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊去年選秀第一指名的投手鄭浩均，至今表現堪稱投出選秀順位應有表現，在好投背後藏不出自然散發的「中二」感，投手教練王建民從二軍時就和他相處，笑答與他的互動，也差不多是這樣，「他都會比那個rock，就跟著他比。」

鄭浩均13日面對統一獅隊以5.2局失1分好投，拿下生涯首勝，昨天成績更進階，面對富邦悍將隊先發6.1局未被敲安，加上3任後援投手接力守成，完成中職史上第一場接力無安打比賽。

王建民看鄭浩均的表現，直言：「都非常好，從上一場對統一拿到首勝，昨天也丟到7局，表現可圈可點。」

鄭浩均的訪談，常以正經的表情說著不知道是玩笑還是認真的話，流露另類笑點，昨天也以「所向無敵」、「美美的眷顧」等史上首度在訪問中出現的詞彙掠奪目光。

被問到與他相處的鄭浩均是否也這麼「中二」？王建民說差不多，「二軍有帶過，知道他的個性比較像小朋友、比較愛玩。」談到他眼中的鄭浩均，王建民說：「他是一開始比較多想法，現在還是很多想法跑出，儘量控制他，讓他感覺好時就照感覺去丟，不用為了什麼去改變全部。」

鄭浩均 王建民 選秀

延伸閱讀

中職／執教生涯紀念球已收4顆 王建民還有「初走秀球」

中職／4投接力無安打勝投球屬誰？王建民代「學生」收下

中職／看到蔣智賢那一棒已涼 鄭浩均抱頭禱告不要飛了

中職／史無前例！兄弟4投接力無安打比賽 殲滅悍將打線

相關新聞

中職／執教生涯紀念球已收4顆 王建民還有「初走秀球」

中信兄弟隊昨天4名投手聯手締造無安打比賽，總教練彭政閔賽後將這顆球交給投手教練王建民，讓他嚇一跳，「這球應該是恰哥的。」...

中職／罕見！煙火飄進場內霧濛濛 花蓮戰役喊暫停

花蓮棒球場之戰今天出現罕見狀況，打到7局接連發生蟲蟲危機、廟會煙火攪局，場內能見度不佳，比賽暫時中斷。

中職／「過來人」經驗談 艾迪頓說無安打比賽後下戰更重要

中信兄弟隊4投聯手締造的無安打比賽成立瞬間，牛棚教練艾迪頓上前擁抱鄭浩均，他自己在5年前曾投過1場無安打比賽，今天也以「...

中職／鄭浩均的字典神奇詞彙多 王建民從二軍就見識

中信兄弟隊去年選秀第一指名的投手鄭浩均，至今表現堪稱投出選秀順位應有表現，在好投背後藏不出自然散發的「中二」感，投手教練...

中職／王威晨2美技相挺無安打比賽 自嘲「我也無安打」

中信兄弟隊4投昨天聯手締造無安打比賽，投、捕都沒忘記為守備記上一筆功勞，三壘手王威晨就有兩記關鍵守備，但他也不忘自嘲，「...

中職／王維中二軍先發出賽 兩戰投3局無失分

中職味全龍隊投手王維中今天再度二軍出賽，先發投2局無失分，目前傷後二軍出賽2場先發，共投3局都無失分；龍隊今天比賽靠著9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦