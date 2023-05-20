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中職／執教生涯紀念球已收4顆 王建民還有「初走秀球」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊投手教練王建民收下恰總給的無安打勝利球。 截圖自兄弟粉絲團
中信兄弟隊投手教練王建民收下恰總給的無安打勝利球。 截圖自兄弟粉絲團

中信兄弟隊昨天4名投手聯手締造無安打比賽，總教練彭政閔賽後將這顆球交給投手教練王建民，讓他嚇一跳，「這球應該是恰哥的。」他收下這份意外之禮，但這並非執教生涯的第一顆紀念球，而是第四顆，其中還包括「初走秀」的紀念球。

王建民大聯盟資歷豐富，過去也曾有過挑戰無安打比賽的經驗，他回想當時自己在投，其實沒想太多，只想著要把自己最好的東西表現出來，「但隊友離我越來越遠，感覺很奇怪。」

昨天看著場上戰況離紀錄誕生越來越近，王建民說：「其實沒想到那邊去，只想著要怎麼壓制對手去調度。」對於換投是否有天人交戰，這題顯然並不難，「不要為了一場比賽去犧牲投手，如果是8局還有可能讓他續投，但當時才7局。」

這是中職史上第一場接力完成的無安打比賽，勝投球要交給誰？「恰總」賽後給了王建民，讓他坦言嚇一跳，他打算拿給4位成就紀錄的投手簽名留念。

王建民透露，這已是執教生涯拿到的第4顆紀念球，在二軍代總教練時收過2顆，「還有一顆是第一次走上去投手丘，也是恰哥給的。」對於這球該怎麼題字表示是哪種紀念球，王建民也想不到，「不曉得那顆要怎麼寫。」

王建民 中職

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