中職／「過來人」經驗談 艾迪頓說無安打比賽後下戰更重要

中信兄弟隊4投聯手締造的無安打比賽成立瞬間，牛棚教練艾迪頓上前擁抱鄭浩均，他自己在5年前曾投過1場無安打比賽，今天也以「過來人」的經驗和子弟兵分享，更重要的是無安打比賽後的下一場出賽。

中職例行賽史上前10場無安打比賽，艾迪頓榜上有名，2018年6月9日在洲際棒球場對統一獅隊，先發9局未被敲安，送出7次三振、6次保送，兄弟以11：0贏球。

昨天看著麾下4投聯手在新莊締造紀錄，艾迪頓也為選手開心，賽後擁抱鄭浩均，上演兩任無安打比賽投手之間的溫馨畫面。艾迪頓透露，當下其實只是恭喜他，投出特別的一晚，「但今天我也跟美美說，我2018年時也為那場無安打比賽驕傲，但回想起來，更自豪的是下一場先發。」

比一比場上，艾迪頓清楚指出，當年自己的下一場先發就在今天兄弟出賽的桃園球場，「那是對手的封王戰。」他透露投完無安打比賽後，更多的是擔心下一場內容不佳，期間很努力備戰，「雖然那場比賽我們輸了，但我投了7局無失分，我對那場的內容更驕傲。」

自己投出的無安打比賽，以及以教練身分見證子弟兵投出的無安打比賽，艾迪頓說後者更緊張，「我那場用了132球，100球後真的很累，其實沒有感覺到壓力，只想著趕快把打者解決或是趕快被打安打都好，很想趕快解脫。」昨天的場面讓他更有壓力，但告訴自己儘可能保持沉穩，不希望讓選手感受到他的壓力。