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棒球／基層名教黃文生離開大里 盼替台灣培育出更多彭政閔

中央社／ 台北20日電
教頭黃文生基層棒球執教約35年，20日離開大理青棒隊返鄉，他希望未來能繼續在基層棒球圈培育出更多像彭政閔這樣的好手，培養更多台灣棒壇的明日之星。圖為19日大理學生到校與黃文生（前排中）道別。 （大理青棒隊提供）中央社
教頭黃文生基層棒球執教約35年，20日離開大理青棒隊返鄉，他希望未來能繼續在基層棒球圈培育出更多像彭政閔這樣的好手，培養更多台灣棒壇的明日之星。圖為19日大理學生到校與黃文生（前排中）道別。 （大理青棒隊提供）中央社

教頭黃文生基層棒球執教約35年今天離開大理青棒隊返鄉，黃文生子弟兵眾多，從彭政閔、曹竣崵到新生代的鄭浩均，黃文生熱情不減，持續找新工作：「想繼續培育更多棒球人才」。

基層執教不如職棒曝光度高，但對黃文生來說，沒有基層就沒有職業，執教生涯從民國77年高雄復興國小少棒隊開始，教過美和中學棒球隊、台中高農棒球隊（現興大附農棒球隊）、五福國中、中山國中青少棒隊、桃園農工（現北科附工）到大理高中青棒隊，執教經驗豐富。

近35年的執教生涯，繼辛苦又要長期離鄉，被問起靠著什麼動力支撐下來，黃文生沒有太多的思考，直接回答：「我就是想要替台灣棒球圈多培養一些人才」。

黃文生的子弟兵眾多，他也是現任中職中信兄弟總教練彭政閔的少棒啟蒙教練，從彭政閔復興少棒五年級時一路看著他到美和高中畢業，除了彭政閔外，從退役球星蕭任汶、曹竣崵、到近期新生代職棒好手兄弟隊投手鄭浩均、曹竣崵的兒子曹祐齊都是他的子弟兵。

黃文生是屏東人，離開南部教球一晃眼20年，他笑說老婆都在抗議了，2年前其實就有想法要回南部教球，很感謝大理校方這些年來的支持，在大理執教滿6年決定離開，昨天球員們也到學校跟教練道別合照，並送上祝福影片，帶著此批球員打的最後一個比賽是王貞治盃，雖然沒能進到決賽，但黃文生笑說：「球員都盡力了，在大理教球6年結束，也算是六六大順。」

黃文生帶學生球隊維持一貫的理念，基層執教除了技術，還要管理球隊，最重要的是要教給學生正確的態度，「要讓他們學會做人的道理，態度影響球技」。

帶學生球員雖然辛苦，但黃文生直言，跟年輕球員在一起，有他們可愛的地方，看著他們一路成長，未來無論畢業讀大學、去業餘隊或者往職業發展，只要球員們在棒球路上走得踏實，就是他成就感的來源。

黃文生離開大理返鄉，他表示目前還沒有確定接下來的工作，先從南部的球隊開始找，有部分消息傳他將去麥寮青棒隊執教是誤傳，他笑說麥寮是好球隊，但已經有很多教練了，「我真的還在找工作」。

黃文生對於教球還有滿腔熱情，希望多年累積的執教經驗可以繼續傳承，讓他能繼續在基層棒球圈培育出更多像彭政閔這樣的好手，培養更多台灣棒壇的明日之星。

棒球 彭政閔 鄭浩均

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