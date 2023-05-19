中職／無安打比賽幕後功臣 福來喜11歲就有經驗

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，4位投手接力完成無安打比賽，寫下中職史上第一次，捕手福來喜絕對是幕後功臣，他說這是自己人生第二次參與無安打比賽，前一次已是11歲、打威廉波特少棒賽時，「來到台灣、以外籍捕手的身分，不確定是不是第一位，這是很特別的經驗。」

福來喜指出，大概在第8局時注意到悍將還沒敲安打，開始覺得有機會達成無安打比賽，「不可思議，這是屬於團隊的無安打比賽。」他也說可以成就這場比賽，不只是投手有功，「每個位置的守備也一起完成了這場比賽。」

福來喜回憶，2018年效力紅雀隊時，瓦卡（Michael Wacha）先發的比賽，當時他是捕手，直到8局投完都維持無安打比賽，直到第9局才被敲安打破功，這是他前一次最接近無安打比賽的時刻；此外，11歲時曾在威廉波特少棒賽參與過無安打比賽。

福來喜今天蹲滿9局，引領4位投手，讓悍將的安打欄一路掛蛋，他還貢獻了此役的致勝安打，本季首盜也在此戰開張。

總教練彭政閔表示，「阿福經驗很好，自己有察覺投手沒有不太注意他，做了這個決定（盜壘），結果也非常好。」福來喜則笑說：「大家都不知道我很快」，但也自承第一打席打向三壘方向的滾地球，其實應該是內野安打，「但是我跑太慢…」。