中職／沒讓炸彈爆炸 呂彥青得知創舉萌問：又歷史留名了嗎？

中信兄弟隊今天由4位投手聯手演出無安打比賽，終場以3：0擊敗富邦悍將隊，先發6.1局的鄭浩均笑稱像在「傳炸彈」，呂彥青作為最後一棒，沒讓炸彈爆炸，呂彥青賽後得知是中職創舉，萌問：「所以我又歷史留名了嗎？」

鄭浩均先發6.1局共用104球，因為用球數已經破百，儘管還沒被敲出安打，但兄弟決定換投，謝榮豪、吳俊偉、呂彥青都成功把關，讓悍將的安打欄保持在「0」。

呂彥青透露，1：0的話會更緊張，感謝隊友幫忙多打2分，但一上場就是4個壞球的保送很不應該，「炸彈是自己製造出來的，第一個打者很可惜，前面3個投手都丟這麼好，沒想到那麼輕鬆讓他們上壘。」

他坦言，在牛棚時就有想到還沒被打安打，但上去了就不再想，「阿坤接到才反應過來，我們做到了。」相比在經典賽的登板，呂彥青認為今天更緊張，「因為都是認識的人，要用更多想法去解決打者。」

參與到這一仗，呂彥青說很榮幸，「一生可能只有一次這漾的機會，很開心自己可以在這個情況下登板。不只投手，野手也是，很多play幫忙守下來。」