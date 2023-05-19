中職／看到蔣智賢那一棒已涼 鄭浩均抱頭禱告不要飛了

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，4任投手攜手譜寫史上第一次，締造接力無安打比賽，先發6.1局的鄭浩均可以感受後面投手的壓力，笑說：「把炸彈丟給後面投手」。他也直呼今天運氣真的好，「今天就是我們的日子啊！」

鄭浩均前6局投完已用98球，未被敲安，僅讓悍將靠1保送、1失誤上壘，第7局繼續站上投手丘，面對蔣智賢的打席，鄭浩均被打得扎實，撈向中外野眼看就要形成長打，中外野手岳政華演出背對接球美技，兄弟投手教練王建民也在此時上場換投，鄭浩均以6.1局仍維持無安打之姿退場。

鄭浩均也坦言，「智賢賢拜打那球時，我已經心涼了，該不會全壘打，還好逆風，今天運氣真的很好，不管他們怎麼打，都會變出局。」他當下被捕捉到抱頭的反應，他也笑著承認內心小劇場，「抱頭叫那球不要再飛了。」

總教練彭政閔透露，看鄭浩均前兩打席都K掉蔣智賢，決定讓他再投一打席，沒考慮讓他繼續往下投，「球數真的太多，要投完會到150顆吧！會比較傷投手。」

中職例行賽史上過去出現過10場無安打比賽，全數都是單一投手完成，第11場寫下史上首見的接力無安打比賽，鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青歷史留名。

未能獨力完成，鄭浩均自我檢討，「前面很多失投都被打成界外，消耗很多球數。」他也承認看到還沒被敲安打，很想繼續投下去，他透露6局投完與王建民的「交涉」，「他的計畫是投完對蔣智賢就換，我是說再一局，跟他說再考慮一下，但想想還是聽他的。」