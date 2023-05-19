中職／悍將成「5局無安打製造機」 鄭浩均已是第5人

富邦悍將隊本季成為「5局無安打製造機」，中信兄弟隊鄭浩均此役先發6.1局、無失分，退場時尚未被敲出安打，但因用球數已達104球而退場，無緣繼續挑戰個人無安打比賽。

兩隊先發投手今天都有精彩壓制，鄭浩均前6局投完，未被敲出安打，悍將只靠1失誤和1保送上壘，鄭浩均在用球數98球情況下，第7局繼續站上投手丘。

面對蔣智賢的打席，鄭浩均被打得扎實，撈向中外野眼看就要形成長打，中外野手岳政華演出背對接球美技，兄弟投手教練王建民也在此時上場換投，鄭浩均以6.1局仍維持無安打之姿退場。

江少慶則是前3局未讓打者上壘，第4局被江坤宇敲安後，盜壘加捕手傳球失誤遭進占三壘，守住這波失分危機，還是在第5局失守，挨觸身球的陳文杰隨後盗上二壘，福來喜補上適時安打，兄弟先馳得點。

悍將本季已經5度讓對方先發投手投完5局未被敲安，依序是4月9日林子崴、4月22日德保拉、4月25日陳克羿、5月11日古林睿煬，再加上今天的鄭浩均。