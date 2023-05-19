中職／吳哲源肩膀傳傷情 金安下周「開箱」是選項

中信兄弟隊投手吳哲源肩膀傳傷情，預計先暫停一周投球，下周先發投手少一人，投手教頭王建民透露選項有好幾個，包括洋投金安。總教練彭政閔表示，農場投手總監佛斯特昨天有去看金安的出賽，已有重點回報，詳細還要等正式報告。

兄弟今天進行2名投手異動，泰樂、吳哲源下二軍，升上徐基麟、李吳永勤。

王建民指出，吳哲源初步檢查為肩膀部位的挫傷，先暫停一周投球。為何會有這樣的突發狀況？王建民表示，吳哲源過去角色是中繼，去年投到100多局，「對他也是負擔很大」。

至於泰樂，王建民透露與他聊過後，他是表態投中繼時感覺和先發節奏不同，每天都要待命牛棚，上場後感覺手有點不聽使喚，這次下二軍，會傾向讓他朝先發調整。

兄弟一軍洋將目前只剩德保拉、福來喜，金安隨時可上，昨天才剛在二軍先發3.2局、沒讓任何打者上壘。

彭政閔表示，吳哲源的先發空缺，王建民有提供好幾個選項，包括金安、魏碩成、陳柏豪，「佛斯特也有去看金安的比賽，看起來狀況都還不錯，下禮拜能不能先發，要再和佛斯特討論。」

「恰總」目前已有收到金安的初步回報，但詳細還是要等翻譯打成報告，「昨天才剛上來，昨天有比賽，翻譯也要在場邊，還沒時間，畢竟金安不是這禮拜要用到，應該會在這兩天交給我。」